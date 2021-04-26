Filming Locations: House of the Dragon
- Monsanto, Castelo Branco, Portugal
- Croatia
- St Michael's Mount, Cornwall, England, UK
- Caceres, Caceres, Extremadura, Spain
- Cornwall, England, UK
- La Calahorra, Granada, Andalucia, Spain
- Castleton, Derbyshire, England, UK
- Trujillo, Caceres, Extremadura, Spain
- Holywell Bay, Newquay, Cornwall, England, UK
- Lloret de Mar, Girona, Catalonia, Spain
- Caesar's Camp, Aldershot, Hampshire, England, UK
- Spain
- Plaza de Santa María, Cáceres, Cáceres, Extremadura, Spain
- The Santa Clotilde Gardens, Lloret de Mar, Girona, Catalonia, Spain
- Los Angeles, California, USA