House of the Dragon Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: House of the Dragon

  • Monsanto, Castelo Branco, Portugal
  • Croatia
  • St Michael's Mount, Cornwall, England, UK
  • Caceres, Caceres, Extremadura, Spain
  • Cornwall, England, UK
  • La Calahorra, Granada, Andalucia, Spain
  • Castleton, Derbyshire, England, UK
  • Trujillo, Caceres, Extremadura, Spain
  • Holywell Bay, Newquay, Cornwall, England, UK
  • Lloret de Mar, Girona, Catalonia, Spain
  • Caesar's Camp, Aldershot, Hampshire, England, UK
  • Spain
  • Plaza de Santa María, Cáceres, Cáceres, Extremadura, Spain
  • The Santa Clotilde Gardens, Lloret de Mar, Girona, Catalonia, Spain
  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Prince Daemon Targaryen's mansion in Pentos
Castillo de La Calahorra, La Calahorra, Granada, Andalucia, Spain
Studio
Warner Bros. Studios Leavesden, Warner Drive, Leavesden, Watford, Hertfordshire, England, UK
exterior scenes
Caceres, Extremadura, Spain
exterior scenes
Monsanto, Castelo Branco, Portugal
Harrenhall staircase and exteriors
Dinorwig Quarry, Gwynedd, Wales, UK
Filming Dates

  • 26 April 2021
  • 11 April 2023 - 29 September 2023
  • 31 March 2025
