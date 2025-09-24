Menu
All info
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Фанаты и порадуются, и огорчатся одновременно.
2 comments
24 September 2025 18:07
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится
Правда, с возвращением актера в «Кольца власти» пока все не так очевидно.
Write review
23 September 2025 09:54
Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон
Второй сезон был, мягко говоря, ни о чем, так что все надежды теперь на следующую часть.
1 comment
22 September 2025 20:04
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO
Рассказываем, чем нас будет радовать и огорчать иностранный Max.
Write review
21 September 2025 11:21
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее
Новинку со звездным актерским составом стоит оценить перед тем, как приквел «Игры престолов» вернется на экраны.
Write review
18 September 2025 20:32
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Среди них — аж два шоу из киновселенной «Игры престолов».
3 comments
17 September 2025 18:36
Худший сезон в истории франшизы: «Дом дракона» опозорился на «Эмми-2025» — даже провальный финал «Игры престолов» оценили выше
Верите, что третий сезон исправит ситуацию? Мы вот — не особо.
4 comments
15 September 2025 19:05
«Черное зеркало» накрыло Вестерос: новый триллер с главными звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» нарекли шедевром еще до премьеры
Шоураннер обещает «Нетфликсу» море крови и угрюмые лица.
Write review
14 September 2025 09:25
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор
Апдейта поклонники ждут уже больше пяти лет — и неизвестно, дождутся ли.
Write review
12 September 2025 10:23
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
При этом от зрителей отзывы еще хуже.
2 comments
9 September 2025 16:40
«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»
Оливия Кук не понимает, почему ее и создателей спин-оффа нещадно разносят в Сети.
Write review
6 September 2025 14:44
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
Наконец-то шоураннеры следуют первоисточнику.
Write review
26 August 2025 17:09
Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее
Теперь под раздачу попал Деймон.
Write review
24 August 2025 13:46
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
Есть надежды не на приквел или спин-офф, а полноценный сиквел. Вопрос времени, когда студии захочется больше денег.
3 comments
23 August 2025 10:52
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер
Зрители получат то, чего ждут уже три года.
1 comment
22 August 2025 12:48
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Превосходит даже момент с раскрытием личности Джона Сноу.
1 comment
12 August 2025 18:07
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель
Сыграет нового злодея в культовой саге.
Write review
10 August 2025 07:58
Встал на конвейер: новый спин-офф «Игры престолов» еще не вышел, а уже повторил главную ошибку «Дома дракона»
Доверия к проекту становится все меньше,
Write review
10 August 2025 07:29
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни
Звезда пошла вслед за создателями проекта, забившими на книжный канон.
1 comment
4 August 2025 15:42
Удалили и забыли: одну из главных ошибок «Игры престолов» «Дом дракона» рискует повторить уже в третьем сезоне
И в таком случае спин-офф уже ничто не спасет.
18 July 2025 10:52
18 July 2025 10:52
«Захотел переписать книгу»: в мире «Игры престолов» сотни героев уступают книжным версиям, и лишь один получился круче — даже Мартин признал
Редкий случай, когда создатели экранизации решили поменять канон, но стало только лучше.
18 July 2025 07:00
18 July 2025 07:00
У Джорджа Мартина есть еще одна причина жаловаться на «Дом дракона» — на этот раз по поводу самих драконов
Даже в самой эпичной сцене второго сезона Мартин нашел к чему придраться.
17 July 2025 16:40
17 July 2025 16:40
2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко
Причем в НВО были уверены, что все закончится хэппи-эндом.
4 comments
16 July 2025 19:34
«Дом дракона» остался ни с чем на «Эмми» — фанаты рассчитывали как минимум на одну актерскую номинацию
Второй сезон сериала пролетел почти по всем фронтам с номинациями на престижную награду, показав худшие результаты со времен «Игры престолов».
16 July 2025 17:09
16 July 2025 17:09
Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes
В кинопрокате у эпического фэнтези дела обстояли еще хуже.
14 July 2025 19:34
14 July 2025 19:34
Следующий спинофф «Игры престолов» расскажет о самой важной детали пророчества Таргариенов
Выход сериала, однако, все равно отложили, так что придется подождать.
1 comment
14 July 2025 17:09
HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»
Стриминг гигант выдвинул условия исполнителю главной роли.
13 July 2025 11:50
13 July 2025 11:50
Любимый персонаж Джорджа Мартина в «Доме дракона» почти наверняка погибнет в 3 сезоне: да так красиво, что мама не горюй
Писатель между черными и зелеными выбирает самый мрак.
7 July 2025 15:13
7 July 2025 15:13
Третий сезон «Дома дракона» может сделать главного злодея гораздо более привлекательным — и это к лучшему
На такой поворот событий недавно намекнул один из ведущих актеров эпичного сериала.
2 July 2025 07:58
2 July 2025 07:58
Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов»
Как Дети Леса почти погубили мир и при чем тут Старки.
1 comment
28 June 2025 14:15
Таргариены обходили его стороной: в 3-м сезоне «Дома дракона» покажут самого дикого ящера — напоминает летучую мышь
Переломит ход войны, оказавшись под правильным наездником.
27 June 2025 07:58
27 June 2025 07:58
В 3-м сезоне «Дома дракона» будет 8 эпизодов: 7 серий будут болтать, 1 — удивлять (и не в лучшую сторону)
Такого не было даже в «Игре престолов».
1 comment
18 June 2025 20:03
У «Игры престолов» миллионы фанатов, но среди них нет Джорджа Мартина: вот кого писатель винит в том, что экранизация не удалась
Создатель «Игры престолов» уже давно ведет негласную войну с современными телевизионщиками, и причин для этого у него предостаточно.
1 comment
6 June 2025 16:40
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 comments
6 June 2025 10:23
В третьем сезоне «Дома дракона» будет «экспериментальный» эпизод — у фанатов уже есть догадки, кого в нем покажут
В будущих сериях наконец-то увидим не только самые эпичные битвы, но и нового долгожданного персонажа.
4 June 2025 15:42
4 June 2025 15:42
Джордж Мартин никогда не допишет «Ветра зимы»: этот факт подтверждает опасения фанатов
Писатель упорно всем доказывал, что работает исключительно над продолжением «Песни льда и пламени» — как выяснилось, это совсем не так.
4 comments
25 May 2025 07:29
«Рыцарь семи королевств» теперь выйдет позже, чем планировалось — фанаты уже переживают и за «Дом дракона»
Кажется, Джордж Мартин снова всех обманул.
18 May 2025 12:19
18 May 2025 12:19
Самый большой злодей в «Доме дракона» даже не Таргариен — и никогда не претендовал на Железный трон
Судя по тому, о чем пишет Джордж Мартин в «Пламени и крови», персонажа все-таки ждет суровое наказание в третьем сезоне сериала.
13 May 2025 11:50
13 May 2025 11:50
Этот персонаж из «Игры престолов» может сыграть важную роль в «Рыцаре семи королевств»
Новый спинофф по мотивам вселенной Джорджа Мартина расскажет о приключениях молодого наследного принца Таргариенов.
9 May 2025 15:42
9 May 2025 15:42
Веларион сдал союзников с потрохами: звезда «Дома дракона» случайным фото заспойлерил важный момент из 3 сезона
Первый эпизод будет невероятно эпичным, а к середине сезона начнется настоящая игра престолов. Что ж, похоже, мы дождались.
8 May 2025 12:19
8 May 2025 12:19
Джордж Мартин считает, что смерть только одного персонажа изменила в Вестеросе вообще все
Глупая смерть одного из лучших персонажей, созданных Мартином, положила начало всем проблемам Таргариенов.
7 May 2025 17:09
7 May 2025 17:09
«Это слишком странно»: Кларк отказалась смотреть «Дом Дракона» — причина в финале «Игры престолов»
Кхалиси Травяного моря предпочитает избегать спин-оффа и любых новостей о нем.
4 May 2025 09:29
4 May 2025 09:29
Один сюжетный поворот в «Доме Дракона» принесет смерть ключевого персонажа — фанаты уже не могут этого дождаться
В новом сезоне мы, может, так и не увидим Старков — но их союзники точно «поймают» одного из самых ненавистных персонажей всего сериала.
1 comment
2 May 2025 07:29
В 3 сезон «Дома дракона» затащили любимчика зрителей из «Андора»: и в спин-оффе «Игры престолов» фаны его возненавидят
У зеленых появилась очередная пешка, которая явно метит в ферзи.
Write review
24 April 2025 20:03
Все еще перематываете? А зря! Титры второго сезона «Дома дракона» скрывают ключевые детали сюжета
От пасхалок из прошлого Таргариенов до моментов из будущего.
Write review
22 April 2025 07:58
3 сезон «Дома дракона» может исправить провальный финал «Игры престолов»: у спин-оффа есть целых 3 пути
Помните был такой принц, который был обещан? Вот и шоураннеры сериала о нем забыли.
2 comments
21 April 2025 10:23
У Джорджа Мартина есть апдейт по «Ветрам зимы» — но фанатам пока не на что рассчитывать
Еще не вышедший роман успел замучить как поклонников «Игры престолов», так и самого писателя.
Write review
17 April 2025 19:34
Точь-в-точь культовый фильм Ридли Скотта: в «Доме дракона» была отсылка, которую поняли лишь фанаты исторического кино
Джордж Мартин к этому отношения не имел.
Write review
11 April 2025 15:13
У Джорджа Мартина приготовлена большая новость — но это уже не то, что вы могли подумать
Автор «Песни льда и пламени» продолжает бороться с прокрастинацией, но что-то новое все-таки готовит.
Write review
10 April 2025 07:29
Не прошло и года: теперь мы точно знаем, почему второй сезон «Дома Дракона» был так плох
Второй сезон хитового шоу получил шквал критики — но теперь понятно, что во всем виновата студия HBO.
9 April 2025 13:17
9 April 2025 13:17
У третьего сезона «Дома Дракона» есть все шансы достичь уровня «Игры престолов»
Слова шоураннера хитового сериала могут наконец дать поклонникам надежду на что-то лучшее.
1 comment
7 April 2025 16:11
До того как стать Отто Хайтауэром в «Доме Дракона», Рис Иванс сыграл свою лучшую роль в этом хитовом ромкоме с Джулией Робертс
Готовы поспорить, вы вряд ли признали властного десницу в чудаковатом друге героя Хью Гранта.
7 April 2025 07:29
7 April 2025 07:29
Только от одного персонажа «Дома Дракона» Джордж Мартин в полном восторге — и настолько, что даже хотел переписать книгу
Как ни странно, это — один из немногих моментов сериала, которые писателю действительно пришлись по душе.
6 April 2025 10:52
6 April 2025 10:52
Дождались: в третьем сезоне «Дома Дракона» покажут нового персонажа, который в книге изменил все
Сами новые серии начали снимать буквально на днях.
4 April 2025 10:52
4 April 2025 10:52
Шоураннеру «Дома Дракона» есть что ответить на критику Джорджа Мартина в адрес второго сезона
Писатель уже давно присоединился к миллионам фанатов, то и дело упрекая создателей шоу за слишком вольное обращение с каноном.
2 April 2025 21:30
2 April 2025 21:30
Мартин без прикрас раскритиковал 2 сезон «Дома дракона» и намекнул: продолжение будет еще хуже
Похоже, спин-офф свернул куда-то не туда.
2 April 2025 08:56
2 April 2025 08:56
Меньше Таргариенов, больше северян: пополнение 3 сезона «Дома дракона» оценят фанаты «Сынов анархии» и «Поттерианы»
Сразу два отличных актера получили важные для продолжения роли.
1 April 2025 14:44
1 April 2025 14:44
Не Баратеон, Серсея или Бран Старк: власть в «Игре престолов» всегда принадлежала только Малому совету
И на это намекали по ходу всего сериала и, особенно, в финале культовой саги. Просто не все поняли.
2 comments
24 March 2025 10:52
Без лишнего шума и пыли: «Игра престолов» не будет прежней — сериал лишился четырех полноценных эпизодов
Также пострадали и другие культовые проекты.
Write review
20 March 2025 14:15
Надеялись на воскрешение? Забудьте: в «Доме дракона» намекнули, что Дрогон сделал с телом Дейнерис после финала «Игры престолов»
Все куда драматичнее, чем хотелось бы думать.
7 comments
16 March 2025 19:32
От серых кардиналов до мышей-затворников: почему в «Игре престолов» не было Хайтауэров
Зато в «Доме драконов» они пытались подмять под себя весь континент и столкнули Таргариенов лбами.
4 comments
14 March 2025 17:38
Джордж Мартин уже бьёт тревогу: «Дом дракона» постигнет та же беда, что и финал «Игры престолов»
Остается надеяться, что шоураннеры успеют минимизировать последствия проблемы.
1 comment
9 March 2025 17:09
В 3 сезоне «Дома дракона» должны показать важный момент из книг Мартина: в «Игре престолов» о нем забыли, и очень зря
Зрители могут увидеть особенную магию, если намек шоураннера поняли верно.
1 comment
3 March 2025 07:58
«Игра престолов» против «Дома дракона»: ИИ сравнил два легендарных сериала — сразу же выбрал фаворита
Думаем, большинство поклонников вселенной согласятся с нейросетью.
2 comments
1 March 2025 20:03
Таргариены или Хайтауэры: на чьей вы стороне в «Доме дракона» — ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать (тест)
За секунды выясним, кто вы: прирожденный бунтарь или хитрый стратег.
Write review
25 February 2025 15:13
Это сложный комок разногласий и обид: почему в «Доме дракона» Алисента отвернулась от Рейниры
Вряд ли столь разные амбиции позволили бы им остаться подругами.
Write review
24 February 2025 07:00
О быстрой смерти мечтать не приходится: кровавый пот и реки слез – что ждет Алисенту Хайтауэр в «Доме дракона»
Предпосылки к финалу истории королевы Зеленых увидим уже в третьем сезоне.
Write review
23 February 2025 14:30
В «Доме дракона» Веларионы играли важную роль: почему в «Игре престолов» их показали только в 1 сцене
Создается ощущение, что представителей этого рода просто стерли с лица земли, но это не так.
Write review
22 February 2025 17:38
Коснулось Дейнерис и Рейниры: почему дочь героини «Дома дракона» родилась похожей на дракона
Злой рок Валирии или банальное генетическое отклонение?
Write review
22 February 2025 12:19
Обрюзгшая тень былой королевы: что случилось с оригинальной Рейнирой в «Доме дракона»
Мартин подготовил для нее трагический конец.
Write review
22 February 2025 08:27
«Интерстеллар» и новые «Мстители», добро пожаловать! Голливудские студии официально вернутся в Россию
Но не спешите оформлять подписки.
Write review
20 February 2025 13:46
Масштабы «Титаника», а может и круче: 3 сезон «Дома дракона» начнется с настоящего «эпика»
Огнедышащие хищники наконец-то выйдут на первый план.
Write review
19 February 2025 17:38
Нудного «Дома дракона» не хватило? Еще один новый спин-офф «Игры престолов» готов наступить на те же грабли
Да, вы правильно поняли, готовимся к еще одному проекту по великой франшизе, и мы сейчас не про «Межевого рыцаря».
Write review
13 February 2025 13:46
Помните зловещие спирали Белых Ходоков в «Игре престолов»? Они есть и в «Доме дракона» — вы просто не заметили
Главные кровопролития спин-оффа еще впереди.
1 comment
12 February 2025 19:05
«Будут доить дракона, пока не помрет»: «Дом дракона» не закроют даже из-за низких рейтингов — и причина не та, что вы думали
Зрителей ждет как минимум несколько сезонов спин-оффа.
1 comment
12 February 2025 07:29
Будущий спин-офф «Игры престолов» наконец расскажет больше о падении Таргариенов (но о восстании Баратеона речь пока не идет)
Если все это время вы думали, что в династии Таргариенов нет никого хуже Визериса, у нас для вас есть плохая новость.
2 comments
10 February 2025 07:00
Почему Дейнерис не горит в «Игре престолов», а Таргариены в «Доме дракона» от огня умирают
Не ляп сценаристов, в этом заложен особый смысл.
4 comments
7 February 2025 17:04
Когда плачут даже лютоволки: угадайте предсмертные слова любимых героев «Игры престолов» и «Дома дракона» (тест)
Если после прохождения теста захотите пересмотреть сериал — знайте, вы не одни такие.
Write review
5 February 2025 22:08
Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Домом дракона»? Разложили по полочкам для новичков
Сериалы связаны, но зрители, незнакомые со вселенной, часто заблуждаются.
Write review
5 February 2025 20:01
Не «повесточка», а идея Джорджа Мартина: почему Веларионов сделали чернокожими в «Доме дракона»
Писатель, якобы, все распланировал давно.
7 comments
5 February 2025 15:13
Седьмая вода на киселе или близкая родня? Кем Дейнерис из «Игры престолов» приходится Рейнире из «Дома дракона»
Сам Дрогон сломит ногу, пытаясь докопаться до истины.
Write review
5 February 2025 12:48
Заменой «Игре Престолов» оказался не унылый «Дом Дракона»: нашли отличный исторический сериал на Netflix
Понравится всем поклонникам Старков и Ланнистеров.
4 comments
4 February 2025 19:34
Не отсылка к «Игре престолов», а нечто большее: почему Деймон увидел именно Дейнерис в финале «Дома дракона»?
Зрители могли упустить нужный для общей истории момент.
4 comments
4 February 2025 15:13
«Их эротическая энергия опасна»: эту сцену в «Доме дракона» Рейнира считает лучшей, хоть в ней нет крови и секса
Актрису можно понять — зрители на том моменте тоже затаили дыхание.
Write review
2 February 2025 15:42
Без сражений и драконов, но с Таргариенами: Мартин остался в восторге от новой «Игры престолов»
Рассказываем подробнее о новинке, которую покажут в 2025 году.
Write review
2 February 2025 10:52
Ждете третий сезон «Дома дракона»? Встречайте нового персонажа — многие уже знают актера по роли в фильме «Война и мир»
Работа над проектом начнется в ближайшее время.
Write review
1 February 2025 14:44
В «Ветра зимы» Джорджу Мартину точно нужно добавить еще одну сюжетную линию — лучший момент в «Доме Дракона»
Теперь у Таргариенов появилась еще одна причина продолжать кровавую борьбу за власть.
1 comment
30 January 2025 11:50
Ни экшена, ни драконов: первые впечатления от нового спин-оффа «Игры престолов» не сулят ничего хорошего
Поклонникам брутального фэнтези, похоже, ловить тут нечего.
Write review
29 January 2025 13:17
Шок даже для тех, кто читал книги: появились первые спойлеры к 3 сезону «Дома дракона»
Создатели спин-оффа «Игры престолов» рискуют еще сильнее разозлить зрителей.
Write review
19 January 2025 18:36
«Дом дракона» обскакал «Игру престолов» как минимум в одном: внимание на костюмы главных героев
Дьявол обитает в деталях. И дракон — тоже.
Write review
19 January 2025 17:09
Звезда«Дома Дракона» считает, что отношения Рейниры и Деймона в 3 сезоне будут совсем другими
После событий второго сезона обратного пути действительно нет.
Write review
19 January 2025 07:29
Икона стиля на худеньких ножках: как в реальной жизни выглядит актриса, сыгравшая молодую Рейниру в «Доме дракона»
Наблюдать за развитием юной звезды — одно удовольствие.
Write review
16 January 2025 12:19
Джордж Мартин сравнил «Игру престолов» с еще одной хитовой франшизой — и, как ни странно, в этом есть смысл
Драконы и световые мечи — всего лишь отвлекающий маневр.
Write review
15 January 2025 10:23
Откуда взялся Железный трон из «Игры престолов»? Рассказываем историю бессменного символа власти в Вестеросе
О появлении Железного трона «Игра престолов» и «Дом Дракона» умалчивают — в отличие от самого Джорджа Мартина.
1 comment
11 January 2025 11:21
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Write review
6 January 2025 12:19
Джордж Мартин никогда не писал сценарий к «Дому Дракона» — причина может разозлить фанатов еще больше
Кажется, писатель нашел еще один способ уйти от ответственности (он вряд ли сработает).
Write review
6 January 2025 07:00
Почему рейтинги «Дома Дракона» хуже, чем у «Игры престолов»? Спойлер: дело не только в плохом сценарии
Сериал стал частью киновселенной по мотивам книг Джорджа Мартина, только вот фанаты это не так уж сильно почувствовали.
4 comments
31 December 2024 20:32
Последняя надежда: вот что нужно сделать фильму по «Игре престолов», чтобы спасти франшизу
Новый проект может наконец-то заполнить огромный временной пробел, который не дает покоя фанатам.
1 comment
30 December 2024 20:03
Чего ждать от 3 сезона «Дома Дракона»? Ключевые события «Пламени и крови», которые наверняка покажут в новых эпизодах
В следующем сезоне наконец-то начнется то, чего все так ждали (наверное).
Write review
29 December 2024 16:11
Эмма Д’Арси хочет еще одно большое изменение для своей героини в 3 сезоне «Дома Дракона» — чтобы проверить чувства фанатов
Пока что все говорит о том, что сама команда сериала жаждет перемен, — и это обнадеживает.
Write review
25 December 2024 11:21
Создатели «Дома Дракона» рассказали, когда начнут снимать 3 сезон — сбылись самые пессимистичные ожидания фанатов
Исход войны между Таргариенами нам покажут еще нескоро.
Write review
22 December 2024 13:17
Земля уходит из-под ног: главная звезда «Дома Дракона» повторила успех Юры Борисова
Держим кулачки за совместные фото с красной дорожки.
Write review
16 December 2024 20:03
В «Доме Дракона» добавят одну важную деталь к образу Рейниры — и это редкий случай, когда фанаты могут остаться довольны
Но даже такое нововведение сделать сериал лучше вряд ли сможет.
Write review
13 December 2024 07:29
Во всем виноват Голливуд: вот почему Джордж Мартин не заканчивает «Игру престолов» (и это не прокрастинация)
Боязнь разочароваться теперь присутствует не только у фанатов.
Write review
12 December 2024 16:40
В HBO рассказали, сколько серий войдет в первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» — фанаты уже недовольны
У грядущего сериала все меньше шансов стать лучше кинофраншизы.
Write review
11 December 2024 20:03
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
Write review
11 December 2024 18:07
Критики нашли замену «Игре престолов»: не распиаренный «Дом дракона» и «Бриджертоны»
Готовьте носовые платочки, скоро будем лить слезы из-за смерти полюбившихся героев.
Write review
12 November 2024 12:20
Завоевание Таргариенов, Джон Сноу и Валар Моргулис: о чем будет полнометражный фильм по «Игре престолов»
Создатели решили отойти от сериального формата, а мы и рады.
Write review
1 November 2024 15:07
Скандал вокруг «Дома Дракона»: Джордж Мартин ополчился на создателей сериала, наплевавших на оригинал
Представители студии тоже не стали отмалчиваться.
Write review
6 September 2024 12:00
Денег не хватило? Важнейший момент из книг Мартина так и не увидели в «Игре престолов»
Даже «Дом дракона» не смог исправить досадный недостаток.
Write review
3 September 2024 10:20
Главная проблема «Дома дракона» досталась сериалу в «наследство» от «Игры престолов»
Шоураннеры провели работу над ошибками, но не до конца.
Write review
2 September 2024 14:00
Готовы к возвращению в Вестерос? Новый спин-офф «Игры престолов» переплюнет «Дом Дракона»
Фанаты франшизы все-таки увидят на экране ее ключевой момент — как вообще создали Железный Трон.
Write review
1 September 2024 15:45
Красота требует жертв: во время съемок «Дома дракона» режиссер столкнулся с серьезными проблемами
К счастью, на экране этого зритель не замечает.
Write review
1 September 2024 12:30
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
Write review
1 September 2024 12:00
«Я это сделаю»: Джордж Мартин пригрозил рассказать, что не так с «Домом Дракона»
Писатель собирается выложить в соцсетях разгромный пост.
Write review
31 August 2024 17:15
Больно смотреть: фанаты возмущены из-за этого вопиющего ляпа в «Доме дракона»
Ошибку заметили в самом начале нашумевшего приквела.
Write review
30 August 2024 20:00
Этот киноляп в «Доме дракона» заметили миллионы зрителей, но режиссер: внимание на пальцы Визериса
Как такое вообще пропустили на пост-продакшене?
Write review
30 August 2024 16:45
Корейская фэнтези-дорама с рейтингом 91% оставила не у дел и «Дом дракона», и «Властелина колец»
Совсем скоро выйдет второй сезон, так что успеете наверстать упущенное.
Write review
29 August 2024 14:45
Деймон станет Королем ночи из «Игры престолов»? Объясняем конспирологическую теорию «Дома дракона»
Персонажа якобы ждет необычная участь.
Write review
27 August 2024 20:00
Так сразу и не разберешься: кем является Рейенира Таргариен для Дейенерис
Героинь связывают кровные узы.
Write review
26 August 2024 10:15
Прощай, логика: этот ляп во втором сезоне «Дома дракона» вынудил полыхать огнем гнева даже самых преданных фанатов
Сюжетная ересь с самой первой серии.
Write review
20 August 2024 16:00
Тест: угадайте, откуда эта фраза — «Игра престолов» или «Дом дракона»
Без ошибок его пройдут только заядлые фанаты.
Write review
20 August 2024 12:45
Людей вешали и сжигали по-настоящему: как снимали самые кровавые казни в «Доме дракона»
Надеемся, массовке за такое доплачивали.
Write review
19 August 2024 15:45
Самый шокирующий момент 2-го сезона «Дома дракона» оказался вдохновлен «Крестным отцом»
А ведь на первый взгляд — сходства никакого.
Write review
19 August 2024 15:15
Рейнира выживет? В «Доме дракона» изменили ключевой момент из книги, серьезно влияющий на сюжет
События второго сезона перевернули все с ног на голову.
Write review
19 August 2024 11:45
С этой знаковой битвы начнется новый «Дом дракона»: во втором сезоне ее решили не показывать
Итог сражения будет очень печален — потери и смерти точно шокируют зрителей.
Write review
18 August 2024 07:30
Культовая локация «Дома дракона» оказалась отхожим местом: люди стояли в очереди, чтобы посмотреть на канализацию
Создатели решились на безумный эксперимент.
Write review
17 August 2024 07:45
Почему только Таргариены могут летать на драконах? В приквеле «Игры престолов» это как раз объясняется
Все дело в крови.
Write review
16 August 2024 06:00
«Это невыгодная история»: почему в «Доме дракона» будет меньше сезонов, чем в «Игре престолов»
Война «черных» и «зеленых» завершится после 4 сезона.
Write review
15 August 2024 06:15
Кем станет Дейемон Таргариен в «Игре престолов»? Пугающая теория, которая не дает покоя зрителям
В «Доме дракона» нашли неочевидную отсылку на оригинальный сериал.
Write review
14 August 2024 17:30
