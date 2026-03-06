В 1 сезоне сериала «На льду» известная фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера Алексея, произошедшую десять лет назад. Устроившись тренером в прежнюю спортивную школу, она понимает: здесь ничего не изменилось — всё те же интриги, подковёрные игры и семейные секреты, а юные спортсмены сталкиваются с теми же проблемами, что и она когда-то. Осознавая, что это может вновь привести к трагедии, Ксения пытается докопаться до правды, но главный тренер Алевтина, которая знает больше всех, не намерена её раскрывать.