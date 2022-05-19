В 1 сезоне сериала «Нулевой пациент» события происходят в 1988 году в Стране Советов. Жители города Элисты сталкиваются со страшной болезнью, перед которой оказывается бессильна медицина того времени. В детскую поликлинику доставляют около 70 детей и нескольких взрослых со схожими симптомами. Вскоре выясняется, что врачи имеют дело с первой вспышкой ВИЧ-инфекции. Медикам, пациентам и их родственникам понадобится собрать в себе все силы и мужество, чтобы взглянуть в лицо смертельно опасному заболеванию.