В 1 сезоне сериала «Закрыть гештальт» с обычным таксистом происходит несчастный случай, после которого он чудом остается в живых. Вскоре мужчина обнаруживает, что у него появляется новая удивительная способность выходить на связь с неприкаянными душами ушедших из жизни людей. Отныне он вынужден совмещать свою повседневную жизнь и диалоги с настойчивыми духами, которые нуждаются в его помощи. У большинства из них остались незаконченные дела на этом свете, и герой – их единственный шанс закрыть гештальт.