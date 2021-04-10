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Pretty Smart
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Filming locations
Filming Locations: Pretty Smart
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Studio, Stage 9
Sunset Bronson Studios - 1438 N. Gower Street, Hollywood, Los Angeles, California, USA
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Filming Dates
10 April 2021 - 2 July 2021
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