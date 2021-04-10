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Kinoafisha TV Shows Pretty Smart Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Pretty Smart

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Studio, Stage 9
Sunset Bronson Studios - 1438 N. Gower Street, Hollywood, Los Angeles, California, USA
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Filming Dates

  • 10 April 2021 - 2 July 2021
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