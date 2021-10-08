В 1 сезоне сериала «Акапулько» действие происходит в середине восьмидесятых годов прошлого века. Главный герой — молодой и очень привлекательный парень по имени Максимо, который спустя долгое время наконец-то получает работу своей мечты. Вот уже долгое время он безуспешно пытался устроиться в потрясающий курортный отель, расположенный в Акапулько. Находясь на радостной волне, главный герой далеко не сразу замечает, что эта фешенебельная гостиница далеко не так прекрасна, как хотелось бы. Сможет ли Максимо привыкнуть к новым условиям жизни или навсегда разочаруется в Акапулько?