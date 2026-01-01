|Title
|Artist
|Time
|1
|Acapulco / Don Pablo the Legend / Las Colinas
|Bo Boddie
|1:25
|2
|Hallway Quandary / Good Intentions
|Bo Boddie
|1:03
|3
|Maximo's Regret
|Bo Boddie
|2:09
|4
|War and Peace
|Bo Boddie
|0:55
|5
|Upstairs Escape
|Bo Boddie
|0:48
|6
|Sketchbook
|Bo Boddie
|1:52
|7
|Personal Planning / 1984 Montage
|Bo Boddie
|1:39
|8
|102 End Credits
|Bo Boddie
|1:05
|9
|Heimlich
|Bo Boddie
|0:33
|10
|Village Atmosphere
|Bo Boddie
|0:59
|11
|103 End Credits
|Bo Boddie
|1:04
|12
|Den of Seduction / Paparazzo Chase
|Bo Boddie
|1:20
|13
|Making Progress / One Door Closes / Need to Talk
|Bo Boddie
|1:33
|14
|Glasses and Spilled Coffee
|Bo Boddie
|0:59
|15
|Bad Neighborhoods
|Bo Boddie
|1:12
|16
|Hugo Sneaks
|Bo Boddie
|0:41
|17
|Match in Memo's Pad
|Bo Boddie
|1:01
|18
|Dominos
|Bo Boddie
|1:39
|19
|107 End Credits
|Bo Boddie
|1:48
|20
|Pablito / The Guest Always Wins
|Bo Boddie
|3:56
|21
|108 End Credits
|Bo Boddie
|1:01
|22
|Problem Solving
|Bo Boddie
|1:09
|23
|Never Had a Chance
|Bo Boddie
|0:56
|24
|Happy New Year
|Bo Boddie
|1:15