Ghosts
Filming Locations: Ghosts
Quebec, Canada
Los Angeles, California, USA
Pasadena, California, USA
Iconic scenes & Locations
The main house in "Ghosts".
660 Côte Angèle, Montebello, Quebec, Canada
Season 2
Montreal, Quebec, Canada
This house in Pasadena and was only seen in the pilot episode
380 South San Rafael Avenue, Pasadena, USA
Filming Dates
20 June 2022 - 22 December 2022
