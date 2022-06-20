Menu
Ghosts Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Ghosts

  • Quebec, Canada
  • Los Angeles, California, USA
  • Pasadena, California, USA

Iconic scenes & Locations

The main house in "Ghosts".
660 Côte Angèle, Montebello, Quebec, Canada
Season 2
Montreal, Quebec, Canada
This house in Pasadena and was only seen in the pilot episode
380 South San Rafael Avenue, Pasadena, USA
Filming Dates

  • 20 June 2022 - 22 December 2022
