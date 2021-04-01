В 1 сезоне сериала «Соединённые Штаты Ала» бывший морпех Райли возвращается со службы в Огайо. Ему с трудом удается адаптироваться в условиях гражданской жизни. При этом мужчина искренне стремится помочь своим родным в решении сложных житейских вопросов. Жизнь главного героя меняется после встречи с парнем по имени Авальмир. Он уехал из Афганистана, где занимался переводами, чтобы обрести счастье на американской земле. Ал знакомит Райли с друзьями, и жизнь морского пехотинца превращается в увлекательное приключение.