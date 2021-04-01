United States of Al 2021, season 1

United States of Al season 1 poster
United States of Al
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"United States of Al" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соединённые Штаты Ала» бывший морпех Райли возвращается со службы в Огайо. Ему с трудом удается адаптироваться в условиях гражданской жизни. При этом мужчина искренне стремится помочь своим родным в решении сложных житейских вопросов. Жизнь главного героя меняется после встречи с парнем по имени Авальмир. Он уехал из Афганистана, где занимался переводами, чтобы обрести счастье на американской земле. Ал знакомит Райли с друзьями, и жизнь морского пехотинца превращается в увлекательное приключение.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

United States of Al List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
1 April 2021
Repair/Tarmim
Season 1 Episode 2
8 April 2021
Shorts/Neykar
Season 1 Episode 3
15 April 2021
Spinach/Sabzi
Season 1 Episode 4
22 April 2021
Homesick/Deghyat
Season 1 Episode 5
29 April 2021
Fundraiser/Baspana Towlawal
Season 1 Episode 6
6 May 2021
Car/Motar
Season 1 Episode 7
13 May 2021
Roht/Sweet Bread
Season 1 Episode 8
20 May 2021
Birthday/Kaleeza
Season 1 Episode 9
27 May 2021
Matchmaker/Roybar
Season 1 Episode 10
3 June 2021
Blackout/Parchawi
Season 1 Episode 11
10 June 2021
Dog/Spai
Season 1 Episode 12
17 June 2021
Help/Komak
Season 1 Episode 13
24 June 2021
