В 1 сезоне сериала «Код на миллиард долларов» малоизвестная немецкая компания подает в суд на корпорацию Google. Разработчики уверяют, что они первыми придумали прототип трехмерной карты земной поверхности под названием Terra Vision. Проблема в том, что по всему миру это революционное изобретение известно как Google Earth. Обе команды честно работали над кодами и представили проекты независимо друг от друга. Вот только кто из них в действительности был первым, а кто похитил чужую прибыльную идею?