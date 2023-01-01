Во 2 сезоне сериала «Путь домохозяина» продолжается история о Тацу, легенде преступного мира, за плечами которого огромное количество поверженных соперников. Однако, надеясь избавиться от своего прошлого, Тацу женится и полностью посвящает себя дому. Он усердно занимается готовкой, уборкой, стиркой и покупает продукты на каждый день. Однако есть человек, который недоволен новой семейной жизнью Тацу — якудза Маса. Пока Тацу всеми силами старается следовать своему новому пути, враги не дремлют. В новом сезоне станет известно, удастся ли Тацу и дальше жить мирной жизнью.