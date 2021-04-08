The Way of the Househusband 2021 episode 9 season 1
few votesRate
0 vote
"The Way of the Househusband" season 1 all episodes
Episode 1
Season 1 / Episode 18 April 2021
Episode 2
Season 1 / Episode 28 April 2021
Episode 3
Season 1 / Episode 38 April 2021
Episode 4
Season 1 / Episode 48 April 2021
Episode 5
Season 1 / Episode 58 April 2021
Episode 6
Season 1 / Episode 67 October 2021
Episode 7
Season 1 / Episode 77 October 2021
Episode 8
Season 1 / Episode 87 October 2021
Episode 9
Season 1 / Episode 97 October 2021
Episode 10
Season 1 / Episode 107 October 2021
Episode description
В 1 сезоне 9 серии сериала «Путь домохозяина» главный герой подхватывает весьма неприятный вирус. Тем временем Маса решает приехать к нему на новогодние праздники. В ходе кулинарных занятий Тацу понимает, что главный компонент готовки — душа повара.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email