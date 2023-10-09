В 1 сезоне сериала «Смерть манекенщицы» действие разворачивается в 70-х годах прошлого века. Опытный и принципиальный следователь Кирилл Бессонов берется за новое расследование. В подсобном помещении московского Дома моделей найдено тело манекенщицы Милы Никаноровой. Девушка висит под потолком, вот только остается загадкой, сама ли она залезла в петлю. Осмотрев место преступления, Бессонов понимает, что дело как-то связано со смертью его коллеги Кузнецова. Мужчине придется раскрыть темные тайны модельного мира.