В 1 сезоне сериала «Пингвины моей мамы» подросток Гоша живет в необычной семье. Он – единственный родной ребенок своих родителей, однако у него много приемных братьев и сестер. Кажется, его мама и папа решили спасти всех одиноких детей, но вот на биологического сына их внимания постоянно не хватает. Поэтому Гоша учится жить самостоятельно: ссорится с учителями, устраивает потасовки с одноклассниками и безответно влюбляется. Но в его жизни есть и отдушина – обо всех своих бедах он рассказывает со сцены в стендап-номерах.