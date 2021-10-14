В 1 сезоне сериала «Виновная сторона» город потрясает свежая криминальная сводка. Молодая мать жестоко убивает своего мужа и попадает в тюрьму, оставив ребенка сиротой. Все улики указывают на виновность женщины, однако сама она клянется, что не трогала любимого супруга. Журналистка Бет Бейкер начинает собственное расследование. Правда, ею движет не только чувство справедливости, но и личный мотив. В прошлом девушка подмочила свою профессиональную репутацию и теперь хочет реабилитироваться, раскрыв это дело.