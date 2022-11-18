Inside Job 2021 - 2022, season 2

Inside Job 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Inside Job" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Корпорация «Заговор» в Министерстве внутренних дел любая теория заговора автоматически верна и требует немедленного принятия мер. В центре событий – девушка-инженер, которая работает на Теневое правительство. Она пытается держать в тайне все, что ей известно в силу профессии. В связи с этим прямо в офисе возникает множество комичных ситуаций. Вместе со своим коллегой-рептилоидом главная героиня стремится раскрыть все секреты этого мира. Ей приходится сотрудничать с оборотнями, мутантами и грибами-экстрасенсами. В новом сезоне Рейган Ридли продолжит свой путь, полный увлекательных приключений.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Inside Job" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
How Reagan Got Her Grove Back
Season 2 Episode 1
18 November 2022
Whoas-Feratu
Season 2 Episode 2
18 November 2022
Reagan & Mychelle's Hive School Reunion
Season 2 Episode 3
18 November 2022
We Found Love in a Popeless Place
Season 2 Episode 4
18 November 2022
Brettwork
Season 2 Episode 5
18 November 2022
Rontagion
Season 2 Episode 6
18 November 2022
Project Reboot
Season 2 Episode 7
18 November 2022
Appleton
Season 2 Episode 8
18 November 2022
