Во 2 сезоне сериала «Мятежники: новое поколение» история ребят из музыкального коллектива RBD продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона ЭмДжей выступает вместе с участниками своей первоначальной группы The Nonames на музыкальном состязании. По мере приближения к заключительному раунду оказывается, что каждый герой имеет за плечами тревожную историю. После того, как Эмилия оставляет Себастьяна, Эм Джей уходит из группы. Перед выступлением The Nonames они на сцене сообщают о сделке, которую им предложил школьный совет, и правду о группе The Lodge. В новом сезоне мы увидим дальнейшее развитие отношений между коллективами.