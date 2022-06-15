В 1 сезоне сериала «Кондоминиум Мальдивы» зрители увидят историю жителей кондоминиума, который называется «Мальдивы». Девушка по имени Лиз переезжает из родного Гояса в Рио-де-Жанейро. Она преследует цель отыскать свою мать. Внезапно Лиз узнает, что та погибла загадочной смертью. Героиня намерена провести собственное расследование, но следователь Денилсон постоянно будет вставать на ее пути. Вскоре у Лиз появятся союзники или те, кто хочет казаться ими. Среди них будет Милен, гордо носящая титул «королевы Мальдив».