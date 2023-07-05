Back to 15 2022 - 2024 season 2

Back to 15 season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Back to 15 Seasons Season 2
De Volta Aos 15 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute
"Back to 15" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Снова 15» продолжается история девушки по имени Анита, которая столкнулась со множеством трудностей в профессиональной деятельности и в личной жизни. Однако все меняется, когда она находит возможность вернуться в свои 15 лет. Но Аните предстоит не только заново пережить свои бурные подростковые годы, но и исправить ошибки прошлого, чтобы ее жизнь пошла по-другому. Напомним, в предыдущем сезоне после беседы со своим отцом 15-летняя Анита решает принести извинения Кэрол и Се. Луиза и Фабрисио отправляются на свидание. На вечеринке по случаю 17-летия Луизы все меняется, когда раскрывается важный секрет.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

"Back to 15" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 2 Episode 1
5 July 2023
Season 2 Episode 2
5 July 2023
Season 2 Episode 3
5 July 2023
Season 2 Episode 4
5 July 2023
Season 2 Episode 5
5 July 2023
Season 2 Episode 6
5 July 2023
