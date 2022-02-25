В 1 сезоне сериала «Снова 15» в центре событий оказывается тридцатилетняя Анита. Однажды в судьбе героини все пошло наперекосяк – одновременно возникли трудности в магазине, где она работает, и в ее личной жизни. Невольно Анита вспомнила, какой мечтательной девочкой она была в 15 лет. Ей хотелось покинуть родной город Императрис и отправиться в кругосветное путешествие. Амбиций и надежд у нее было немало, но реальная жизнь вышла куда прозаичней. Теперь она живет в коммунальной квартире со своими друзьями и каждый день ходит на нелюбимую работу. Но все меняется, когда сестра Аниты Луиза приглашает ее к себе на свадьбу...