В 1 сезоне сериала «Уборщица. История матери-одиночки» молодая женщина Алекс убегает от своего жестокого мужа Шона. С собой она берет лишь вещи первой необходимости и маленькую дочку Мэдди. Девушка надеется заработать денег и обеспечить своему ребенку лучшее будущее. Однако юная мама сталкивается с жестокой реальностью. Чтобы свести концы с концами, ей приходится убираться в чужих домах и ночевать в кошмарных съемных квартирах. Тем не менее Алекс не собирается сдаваться и отстаивает право опеки над Мэдди.