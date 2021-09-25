Blue Period 2021, season 1

Blue Period 18+
Original title
Title
Season premiere 25 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Blue Period" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Голубой период» сюжет фокусируется на молодом человеке по имени Яторе Ягути. В какой-то момент главному герою становится скучно вести жизнь обычного подростка. Он перестает общаться с друзьями, отказывается посещать шумные вечеринки. В первую очередь, потому что ему просто неинтересно. В какой-то момент Яторе натыкается на чудесную картину, нарисованную талантливым художником. В конце концов он начинает самостоятельно учиться рисовать. Но, увы, его родители не особо одобряют подобное увлечение...

7.5
7.6 IMDb

Blue Period List of episodes

Awakening to the Joy of Painting
Season 1 Episode 1
25 September 2021
He's Not Tanned At All
Season 1 Episode 2
2 October 2021
Prep School Debut of the Dead
Season 1 Episode 3
9 October 2021
Where Will We Go?
Season 1 Episode 4
16 October 2021
I Know What To Do, I Just Don't Know If I Can Do It
Season 1 Episode 5
23 October 2021
Mental Breakdowns Are No Joke
Season 1 Episode 6
30 October 2021
The First Exam Begins
Season 1 Episode 7
6 November 2021
Brain Juice Bushaa
Season 1 Episode 8
13 November 2021
Wandering Knife
Season 1 Episode 9
20 November 2021
Our Blue
Season 1 Episode 10
27 November 2021
