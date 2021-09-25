В 1 сезоне сериала «Голубой период» сюжет фокусируется на молодом человеке по имени Яторе Ягути. В какой-то момент главному герою становится скучно вести жизнь обычного подростка. Он перестает общаться с друзьями, отказывается посещать шумные вечеринки. В первую очередь, потому что ему просто неинтересно. В какой-то момент Яторе натыкается на чудесную картину, нарисованную талантливым художником. В конце концов он начинает самостоятельно учиться рисовать. Но, увы, его родители не особо одобряют подобное увлечение...