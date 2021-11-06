В 1 сезоне 4 серии сериала «Аркейн» проходит несколько лет. Пилтовер готовится к празднованию 200-летия со дня основания. Джейс — главное лицо города, создатель Хексврат, благодаря которым удалось наладить торговые отношения Пилтовера с другими городами. Силко стал владельцем бара «Последняя капля», некогда принадлежавшего Вандеру. Паудер взяла псевдоним Джинкс и работает в его команде. Ее сестра Вай становится одной из Поджигателей — группы энтузиастов, противостоящих коварным планам Силко.