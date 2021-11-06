Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Arcane Seasons Season 1 Episode 4

Arcane 2021 - 2024 episode 4 season 1

few votes Rate
0 vote
"Arcane" season 1 all episodes
Welcome to the Playground
Season 1 / Episode 1 6 November 2021
Some Mysteries Are Better Left Unsolved
Season 1 / Episode 2 6 November 2021
The Base Violence Necessary for Change
Season 1 / Episode 3 6 November 2021
Progress Days
Season 1 / Episode 4 13 November 2021
Everybody Wants to Be My Enemy
Season 1 / Episode 5 13 November 2021
When These Walls Come Tumbling Down
Season 1 / Episode 6 13 November 2021
The Boy Savior
Season 1 / Episode 7 20 November 2021
Oil and Water
Season 1 / Episode 8 20 November 2021
The Monster You Created
Season 1 / Episode 9 20 November 2021
Episode description

В 1 сезоне 4 серии сериала «Аркейн» проходит несколько лет. Пилтовер готовится к празднованию 200-летия со дня основания. Джейс — главное лицо города, создатель Хексврат, благодаря которым удалось наладить торговые отношения Пилтовера с другими городами. Силко стал владельцем бара «Последняя капля», некогда принадлежавшего Вандеру. Паудер взяла псевдоним Джинкс и работает в его команде. Ее сестра Вай становится одной из Поджигателей — группы энтузиастов, противостоящих коварным планам Силко.

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 82 comments
Jujutsu Kaisen: Execution
Jujutsu Kaisen: Execution 7 comments
Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World 21 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more