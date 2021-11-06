Menu
Kinoafisha TV Shows Arcane Seasons Season 1 Episode 3

Arcane 2021 - 2024 episode 3 season 1

"Arcane" season 1 all episodes
Welcome to the Playground
Season 1 / Episode 1 6 November 2021
Some Mysteries Are Better Left Unsolved
Season 1 / Episode 2 6 November 2021
The Base Violence Necessary for Change
Season 1 / Episode 3 6 November 2021
Progress Days
Season 1 / Episode 4 13 November 2021
Everybody Wants to Be My Enemy
Season 1 / Episode 5 13 November 2021
When These Walls Come Tumbling Down
Season 1 / Episode 6 13 November 2021
The Boy Savior
Season 1 / Episode 7 20 November 2021
Oil and Water
Season 1 / Episode 8 20 November 2021
The Monster You Created
Season 1 / Episode 9 20 November 2021
Episode description

В 1 сезоне 3 серии сериала «Аркейн» появляется Силко,  когда-то бывший союзником Вандера. Но теперь жизнь раскидала их по разные стороны баррикад. Ведомый местью и жаждой власти, коварный антагонист разрабатывает секретное снадобье, наделяющее человека неимоверной силой. С помощью этого зелья он мечтает покорить Пилтовер и берет в плен Вандера. Тем временем Джейс и Виктор находят способ стабилизировать магическую энергию кристаллов. Вай, Паудер и их друзья отправляются вызволять Вандера из плена, но их планы срываются.

