В 1 сезоне 3 серии сериала «Аркейн» появляется Силко, когда-то бывший союзником Вандера. Но теперь жизнь раскидала их по разные стороны баррикад. Ведомый местью и жаждой власти, коварный антагонист разрабатывает секретное снадобье, наделяющее человека неимоверной силой. С помощью этого зелья он мечтает покорить Пилтовер и берет в плен Вандера. Тем временем Джейс и Виктор находят способ стабилизировать магическую энергию кристаллов. Вай, Паудер и их друзья отправляются вызволять Вандера из плена, но их планы срываются.