American Rust season 1 watch online

American Rust 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"American Rust" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Американская ржавчина» действие фокусируется на мужчине по имени Дел Харрис, шерифе из небольшого пенсильванского городка. В один прекрасный день главный герой оказывается перед крайне сложной моральной дилеммой — сына его любимой женщины Грэйс обвиняют в особо тяжком преступлении. Парень может провести большую часть своей жизни за решеткой. Дел понимает, что ему необходимо спасти подростка, в противном случае его отношениям с Грэйс придёт конец. В то же время шериф осознает, что не может оставлять преступника безнаказанным в случае, если он действительно виновен.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"American Rust" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Mill
Season 1 Episode 1
12 September 2021
Happy Returns
Season 1 Episode 2
19 September 2021
Forgive Us Our Trespasses
Season 1 Episode 3
26 September 2021
My Name Is Billy
Season 1 Episode 4
3 October 2021
Jojo Ameri-go
Season 1 Episode 5
10 October 2021
Debt Collection
Season 1 Episode 6
17 October 2021
Blue Mountains
Season 1 Episode 7
24 October 2021
St. Sebastian
Season 1 Episode 8
31 October 2021
Denmark
Season 1 Episode 9
7 November 2021
