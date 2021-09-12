В 1 сезоне сериала «Американская ржавчина» действие фокусируется на мужчине по имени Дел Харрис, шерифе из небольшого пенсильванского городка. В один прекрасный день главный герой оказывается перед крайне сложной моральной дилеммой — сына его любимой женщины Грэйс обвиняют в особо тяжком преступлении. Парень может провести большую часть своей жизни за решеткой. Дел понимает, что ему необходимо спасти подростка, в противном случае его отношениям с Грэйс придёт конец. В то же время шериф осознает, что не может оставлять преступника безнаказанным в случае, если он действительно виновен.