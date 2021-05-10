В 1-м сезоне сериала «Хрустальные вершины» девушка по имени Лиза Каменева хочет стать художницей. Вот только отец выступает против ее призвания, требуя, чтобы она занялась семейным бизнесом. Героиня сбегает из дома. На улице на нее нападают бандиты, но ее спасает обаятельный молодой парень Глеб Рудич. Выясняется, что у него за плечами еще больше испытаний, чем у самой Лизы. Он лишился родителей, а старший брат запрещал ему уезжать из села в город на обучение. Но теперь брат тоже мертв, а обвинение в его смерти участковый полицейский пытается повесить на самого Глеба. Молодые люди решают поддержать друг друга.