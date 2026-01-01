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Kinoafisha TV Shows Curb Your Enthusiasm Awards

"Curb Your Enthusiasm" updates

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Curb Your Enthusiasm (2000): 3 wins out of 66 nominations, including Golden Globes, USA for Best Television Series - Musical or Comedy

Golden Globes, USA 2006

Golden Globes, USA 2006
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Larry David
Nominee
Golden Globes, USA 2005

Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Larry David
Nominee
Golden Globes, USA 2003

Golden Globes, USA 2003
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Larry David
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024

Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Larry David, Jennifer Corey, Laura Streicher, Jeff Garlin, Adam Feil, Jeff Schaffer
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Allison Jones
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Sam C. Lewis, Trino Madriz, Earl Martin, Chuck Buch
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022

Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Larry David, Laura Streicher, Jennifer Corey, Jeff Garlin, Jeff Schaffer
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Bill Hader
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Ben Harris, Allison Jones
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Earl Martin, Chuck Buch, Michael Miller
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020

Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Gavin Polone, Larry David, Laura Streicher, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, Mychelle Deschamps
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Ben Harris, Allison Jones
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Patrik Thelander, Jon Purdy, Ric Griffith, Parker Tolifson
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Steven Rasch
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018

Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Larry David, Justin Hurwitz, Laura Streicher, Jeff Garlin, Jon Hayman, Jeff Schaffer, Mychelle Deschamps
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Lin-Manuel Miranda
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Bryan Cranston
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012

Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Steven Rasch
Winner
Outstanding Comedy Series
Alec Berg, Larry Charles, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Laura Streicher, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, David Mandel
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Michael J. Fox
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010

Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Alec Berg, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, David Mandel
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Jon Corn, Roger Nygard
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Steven Rasch
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008

Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Alec Berg, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Jeff Garlin, Erin O'Malley, Jeff Schaffer, David Mandel
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Shelley Berman
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Allison Jones
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Steven Rasch
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006

Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Larry Charles, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Jeff Garlin, Erin O'Malley, Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Cheryl Hines
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Steven Rasch
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Allison Jones
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004

Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Comedy Series
Tim Gibbons, Larry Charles, Gavin Polone, Larry David, Jeff Garlin, Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Larry Charles
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Bryan Gordon
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Allison Jones
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Jon Corn
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Steven Rasch
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003

Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Comedy Series
Robert B. Weide
Winner
Outstanding Comedy Series
Gavin Polone, Larry David, Robert B. Weide, Jeff Garlin, Tim Gibbons
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Cheryl Hines
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Bryan Gordon
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
David Steinberg
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Larry Charles
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Marla Garlin, Ronnie Yeskel, Richard Hicks
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Steven Rasch
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Jon Corn
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002

Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Comedy Series
Sandy Chanley, Gavin Polone, Larry David, Robert B. Weide, Tom Bull, Jeff Garlin
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Robert B. Weide
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018

Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Jeff Garlin, J.B. Smoove, Susie Essman, Ted Danson, Cheryl Hines, Larry David
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010

Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, Larry David
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006

Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Shelley Berman, Jeff Garlin, Richard Lewis, Susie Essman, Cheryl Hines, Larry David
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Larry David
Nominee
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