Curb Your Enthusiasm (2000): 3 wins out of 66 nominations, including Golden Globes, USA for Best Television Series - Musical or Comedy
Outstanding Comedy Series
Larry David, Jennifer Corey, Laura Streicher, Jeff Garlin, Adam Feil, Jeff Schaffer
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Sam C. Lewis, Trino Madriz, Earl Martin, Chuck Buch
Nominee
Outstanding Comedy Series
Larry David, Laura Streicher, Jennifer Corey, Jeff Garlin, Jeff Schaffer
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Ben Harris, Allison Jones
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Earl Martin, Chuck Buch, Michael Miller
Nominee
Outstanding Comedy Series
Gavin Polone, Larry David, Laura Streicher, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, Mychelle Deschamps
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Ben Harris, Allison Jones
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Patrik Thelander, Jon Purdy, Ric Griffith, Parker Tolifson
Nominee
Outstanding Comedy Series
Larry David, Justin Hurwitz, Laura Streicher, Jeff Garlin, Jon Hayman, Jeff Schaffer, Mychelle Deschamps
Nominee
Winner
Outstanding Comedy Series
Alec Berg, Larry Charles, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Laura Streicher, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, David Mandel
Nominee
Outstanding Comedy Series
Alec Berg, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Erin O'Malley, Jeff Garlin, Jeff Schaffer, David Mandel
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Jon Corn, Roger Nygard
Nominee
Nominee
Outstanding Comedy Series
Alec Berg, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Jeff Garlin, Erin O'Malley, Jeff Schaffer, David Mandel
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Shelley Berman
Nominee
Nominee
Outstanding Comedy Series
Larry Charles, Gavin Polone, Larry David, Tim Gibbons, Jeff Garlin, Erin O'Malley, Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Comedy Series
Tim Gibbons, Larry Charles, Gavin Polone, Larry David, Jeff Garlin, Robert B. Weide
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Bryan Gordon
Nominee
Nominee
Outstanding Comedy Series
Gavin Polone, Larry David, Robert B. Weide, Jeff Garlin, Tim Gibbons
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Bryan Gordon
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
David Steinberg
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Marla Garlin, Ronnie Yeskel, Richard Hicks
Nominee
Nominee
Nominee
Outstanding Comedy Series
Sandy Chanley, Gavin Polone, Larry David, Robert B. Weide, Tom Bull, Jeff Garlin
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Shelley Berman, Jeff Garlin, Richard Lewis, Susie Essman, Cheryl Hines, Larry David
Nominee