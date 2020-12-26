В 1-м сезоне сериала «Поговори с ней» девушка по имени Александра встречается с обаятельным красавчиком Артемом. Но их отношения рушатся из-за ближайшей подруги девушки – Катерины Маликовой. Несмотря на то что героини дружили с раннего детства, влюбленность в одного и того же мужчину настраивает их друг против друга. День свадьбы Кати и Темы оборачивается трагедией для всех участников этой истории. Саша оплакивает свое разрушенное личное счастье, а молодожены вместо первой брачной ночи получают страшную аварию. Первый день брака становится для Катерины последним, но ей самой чудом удается выжить.