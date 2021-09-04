В 1 сезоне сериала «Сын» прогулка Александры Поляковой со своим ребенком заканчивается трагично, когда маленький Даня внезапно исчезает. Полиция, не найдя за три года никаких зацепок, закрывает дело. Но женщина не верит, что ее сын мертв, и продолжает его искать. Не смирившись с состоянием Саши, муж уходит из семьи, оставив ее наедине с этим горем. Женщина преподает музыку, и отец ее ученика оказывается майором полиции. Он единственный верит Саше, когда она замечает своего ребенка в сюжете по телевизору.