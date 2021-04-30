В 1-м сезоне сериала «Верь своему мужу» сотрудница бухгалтерии Софья живет скучной и размеренной жизнью. Ей надоела офисная работа, претензии начальника и отсутствие страсти с супругом Виктором. В попытке сохранить семью она находит себе хобби – записывается на танцы и учится показывать фокусы. Однако череда новых знакомств приводит ее на вечеринку, где происходит убийство владельца фирмы. Соня оказывается главной подозреваемой и понимает, что ее кто-то подставил. Теперь ей нужно доказать свою невиновность. Но есть одна проблема: похоже, ее муж тоже имеет какое-то отношение к ее неприятным приключениям.