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Eureka 2006 - 2012, season 5

Eureka season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Eureka Seasons Season 5
Eureka 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 16 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

8.1
Rate 20 votes
7.9 IMDb

"Eureka" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Lost
Season 5 Episode 1
16 April 2012
The Real Thing
Season 5 Episode 2
23 April 2012
Force Quit
Season 5 Episode 3
30 April 2012
Friendly Fire
Season 5 Episode 4
7 May 2012
Jack of All Trades
Season 5 Episode 5
14 May 2012
Worst Case Scenario
Season 5 Episode 6
21 May 2012
Ex-Machina
Season 5 Episode 7
4 June 2012
In Too Deep
Season 5 Episode 8
11 June 2012
Smarter Carter
Season 5 Episode 9
18 June 2012
The Honeymooners
Season 5 Episode 10
25 June 2012
Mirror, Mirror
Season 5 Episode 11
2 July 2012
Double Take
Season 5 Episode 12
9 July 2012
Just Another Day
Season 5 Episode 13
16 July 2012
TV series release schedule
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