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Eureka 2006 - 2012, season 5
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Eureka
12+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
16 April 2012
Production year
2012
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
8.1
Rate
20
votes
7.9
IMDb
"Eureka" season 5 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Lost
Season 5
Episode 1
16 April 2012
The Real Thing
Season 5
Episode 2
23 April 2012
Force Quit
Season 5
Episode 3
30 April 2012
Friendly Fire
Season 5
Episode 4
7 May 2012
Jack of All Trades
Season 5
Episode 5
14 May 2012
Worst Case Scenario
Season 5
Episode 6
21 May 2012
Ex-Machina
Season 5
Episode 7
4 June 2012
In Too Deep
Season 5
Episode 8
11 June 2012
Smarter Carter
Season 5
Episode 9
18 June 2012
The Honeymooners
Season 5
Episode 10
25 June 2012
Mirror, Mirror
Season 5
Episode 11
2 July 2012
Double Take
Season 5
Episode 12
9 July 2012
Just Another Day
Season 5
Episode 13
16 July 2012
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