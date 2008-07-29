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Eureka 2006 - 2012 season 3
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Season 3
Eureka
12+
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
29 July 2008
Production year
2008
Number of episodes
18
Runtime
12 hours 54 minutes
Series rating
8.1
Rate
20
votes
7.9
IMDb
"Eureka" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Bad to the Drone
Season 3
Episode 1
29 July 2008
What About Bob?
Season 3
Episode 2
5 August 2008
Best in Faux
Season 3
Episode 3
12 August 2008
I Do Over
Season 3
Episode 4
19 August 2008
Show Me the Mummy
Season 3
Episode 5
26 August 2008
Phased and Confused
Season 3
Episode 6
9 September 2008
Here Come the Suns
Season 3
Episode 7
16 September 2008
From Fear to Eternity
Season 3
Episode 8
23 September 2008
Welcome Back Carter
Season 3
Episode 9
10 July 2009
Your Face or Mine
Season 3
Episode 10
17 July 2009
Insane in the P-Brane
Season 3
Episode 11
24 July 2009
It's Not Easy Being Green
Season 3
Episode 12
31 July 2009
If You Build It...
Season 3
Episode 13
7 August 2009
Ship Happens
Season 3
Episode 14
14 August 2009
Shower the People
Season 3
Episode 15
21 August 2009
You Don't Know Jack
Season 3
Episode 16
28 August 2009
Have an Ice Day
Season 3
Episode 17
11 September 2009
What Goes Around, Comes Around
Season 3
Episode 18
18 September 2009
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