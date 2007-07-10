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Eureka 2006 - 2012 season 2
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Eureka
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Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
10 July 2007
Production year
2007
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
8.1
Rate
20
votes
7.9
IMDb
"Eureka" season 2 list of episodes.
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Phoenix Rising
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Try Try Again
Season 2
Episode 2
17 July 2007
Unpredictable
Season 2
Episode 3
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Games People Play
Season 2
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2 October 2007
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