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Eureka 2006 - 2012 season 1
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TV Shows
Eureka
Seasons
Season 1
Eureka
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
18 July 2006
Production year
2006
Number of episodes
12
Runtime
8 hours 36 minutes
Series rating
8.1
Rate
20
votes
7.9
IMDb
"Eureka" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1
Episode 1
18 July 2006
Many Happy Returns
Season 1
Episode 2
25 July 2006
Before I Forget
Season 1
Episode 3
1 August 2006
Alienated
Season 1
Episode 4
8 August 2006
Invincible
Season 1
Episode 5
15 August 2006
Dr. Nobel
Season 1
Episode 6
22 August 2006
Blink
Season 1
Episode 7
29 August 2006
Right as Raynes
Season 1
Episode 8
5 September 2006
Primal
Season 1
Episode 9
12 September 2006
Purple Haze
Season 1
Episode 10
19 September 2006
H.O.U.S.E. Rules
Season 1
Episode 11
26 September 2006
Once in a Lifetime
Season 1
Episode 12
3 October 2006
TV series release schedule
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