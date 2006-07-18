Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Eureka All seasons
Eureka
12+
Production year
2006
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
Syfy
Series rating
8.6
10
votes
7.9
IMDb
All seasons of "Eureka"
Season 1
12 episodes
18 July 2006 - 3 October 2006
Season 2
13 episodes
10 July 2007 - 2 October 2007
Season 3
18 episodes
29 July 2008 - 18 September 2009
Season 4
20 episodes
9 July 2010 - 19 September 2011
Season 5
13 episodes
16 April 2012 - 16 July 2012
