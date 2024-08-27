Only Murders in the Building 2021, season 4

Only Murders in the Building season 4 poster
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Only Murders in the Building" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Убийства в одном здании» эксцентричное трио возьмется за раскрытие очередного преступления. Еще недавно между основателями нашумевшего тру-крайм-подкаста не было ничего общего. Престарелый актер Чарльз, в далеком прошлом исполнивший роль в популярном телесериале, никак не мог выйти из приклеившегося к нему образа. Некогда известный бродвейский режиссер Оливер с трудом сводил концы с концами и пытался наладить взаимоотношения с сыном, тогда как молодая Мэйбл безуспешно искала свое место в жизни. Непохожих друг на друга людей объединило убийство, произошедшее на территории их общего дома. Раскрыв несколько громких преступлений, прославившиеся на весь Нью-Йорк подкастеры берутся за новое дело.

Series rating

7.9
Rate 14 votes
8 IMDb

Only Murders in the Building List of episodes

TV series release schedule
Once Upon a Time in the West
Season 4 Episode 1
27 August 2024
Gates of Heaven
Season 4 Episode 2
3 September 2024
Two for the Road
Season 4 Episode 3
10 September 2024
The Stunt Man
Season 4 Episode 4
17 September 2024
Adaptation
Season 4 Episode 5
24 September 2024
Blow-Up
Season 4 Episode 6
1 October 2024
Valley of the Dolls
Season 4 Episode 7
8 October 2024
Lifeboat
Season 4 Episode 8
15 October 2024
Escape from Planet Klongo
Season 4 Episode 9
22 October 2024
My Best Friend's Wedding
Season 4 Episode 10
29 October 2024
