Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Only Murders in the Building 2021, season 1

Only Murders in the Building season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Only Murders in the Building Seasons Season 1
Only Murders in the Building
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Only Murders in the Building" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убийства в одном здании» история фокусируется на трех жителях манхэттенской многоэтажки — Чарльзе, Оливере и Мэйбл. Главных героев объединяет общее хобби — любовь к различным криминальным историям. Когда в доме происходит загадочное убийство, трое соседей объединяются для совместного расследования этого дела. Сначала команда пытается узнать побольше о прошлом жертвы, а потом начинает допрос возможных свидетелей трагедии. По ходу дела выясняется, что Мэйбл что-то скрывает от своих друзей.

Series rating

7.9
Rate 14 votes
8 IMDb

Only Murders in the Building List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
True Crime
Season 1 Episode 1
31 August 2021
Who Is Tim Kono?
Season 1 Episode 2
31 August 2021
How Well Do You Know Your Neighbors?
Season 1 Episode 3
31 August 2021
The Sting
Season 1 Episode 4
7 September 2021
Twist
Season 1 Episode 5
14 September 2021
To Protect and Serve
Season 1 Episode 6
21 September 2021
The Boy from 6B
Season 1 Episode 7
28 September 2021
Fan Fiction
Season 1 Episode 8
5 October 2021
Double Time
Season 1 Episode 9
12 October 2021
Open and Shut
Season 1 Episode 10
19 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more