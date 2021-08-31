В 1 сезоне сериала «Убийства в одном здании» история фокусируется на трех жителях манхэттенской многоэтажки — Чарльзе, Оливере и Мэйбл. Главных героев объединяет общее хобби — любовь к различным криминальным историям. Когда в доме происходит загадочное убийство, трое соседей объединяются для совместного расследования этого дела. Сначала команда пытается узнать побольше о прошлом жертвы, а потом начинает допрос возможных свидетелей трагедии. По ходу дела выясняется, что Мэйбл что-то скрывает от своих друзей.