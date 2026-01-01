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Only Murders in the Building
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Golden Globes, USA 2026
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023
Best Performance in a Show
Nominee
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022
Best Team
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
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