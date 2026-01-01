Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Only Murders in the Building Awards

"Only Murders in the Building" updates

All info
Golden Globes, USA 2026 Golden Globes, USA 2026
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Choreography for Scripted Programming
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
Best Performance in a Show
Nominee
 Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022 MTV Movie + TV Awards 2022
Best Team
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2026 Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more