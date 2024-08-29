The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022, season 2

The Lord of the Rings: The Rings of Power season 2 poster
The Lord of the Rings: The Rings of Power
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 48 minutes
"The Lord of the Rings: The Rings of Power" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» события разворачиваются в золотые времена Средиземья. Мир наполнен магическими артефактами: в руках мудрых королей находятся волшебные кристаллы сильмариллы, а правители разных рас разделили между собой всемогущие кольца. Но над расами людей и эльфов по-прежнему висит страшная угроза: божественный Мелькор отказался от своего светлого предназначения и пал, превратившись в Моргота – настоящего дьявола Средиземья. Теперь величайший злодей хочет завладеть кольцом всевластия, которое объединяет все остальные кольца. Однако находится смельчак, который бросает ему вызов.

Series rating

7.3
Rate 17 votes
6.9 IMDb

The Lord of the Rings: The Rings of Power List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Elven Kings Under the Sky
Season 2 Episode 1
29 August 2024
Where the Stars are Strange
Season 2 Episode 2
29 August 2024
The Eagle and the Sceptre
Season 2 Episode 3
29 August 2024
The Eagle and the Sceptre
Season 2 Episode 4
5 September 2024
Halls of Stone
Season 2 Episode 5
12 September 2024
Where is He?
Season 2 Episode 6
19 September 2024
Doomed to Die
Season 2 Episode 7
26 September 2024
Shadow and Flame
Season 2 Episode 8
3 October 2024
