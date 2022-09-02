Menu
Season premiere 2 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» действия новой адаптации фэнтези Дж. Р. Р. Толкина перенесутся в Средиземье за сотни лет до подвигов Фродо и Гендальфа. Еще недавно здесь царил мир, но могущественное зло погружает волшебный континент во тьму. Вся надежда ложится на отряд героев, которых ждет опасное путешествие в неизведанные уголки — от мрачных Туманных гор и лесов эльфийской столицы Линдона до таинственного острова Нуменора. Зрители впервые узнают, с чего начиналась великая сага!

7.3
Rate 17 votes
6.9 IMDb
A Shadow of the Past
Season 1 Episode 1
2 September 2022
Adrift
Season 1 Episode 2
2 September 2022
Adar
Season 1 Episode 3
9 September 2022
The Great Wave
Season 1 Episode 4
16 September 2022
Partings
Season 1 Episode 5
23 September 2022
Udûn
Season 1 Episode 6
30 September 2022
The Eye
Season 1 Episode 7
7 October 2022
Alloyed
Season 1 Episode 8
14 October 2022
