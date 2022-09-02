В 1 сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» действия новой адаптации фэнтези Дж. Р. Р. Толкина перенесутся в Средиземье за сотни лет до подвигов Фродо и Гендальфа. Еще недавно здесь царил мир, но могущественное зло погружает волшебный континент во тьму. Вся надежда ложится на отряд героев, которых ждет опасное путешествие в неизведанные уголки — от мрачных Туманных гор и лесов эльфийской столицы Линдона до таинственного острова Нуменора. Зрители впервые узнают, с чего начиналась великая сага!