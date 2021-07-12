Во 2 сезоне сериала «Старушки в бегах» приключения трех закадычных подруг Зинаиды, Лидии и Екатерины продолжаются. На этот раз они столкнулись с куда более серьезной проблемой: побег совершили мужчины. Сын Лидии Андрей переживает коварство своей супруги, не желающей давать ему развод. Сыновья Игната настроены против Лидии, думая, что она позарились на деньги их отца. Старушки не собираются мириться с таким положением вещей. Они вновь садятся в свой видавший виды автомобиль и отправляются в новое путешествие.