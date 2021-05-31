В 1 сезоне сериала «Душегубы» сюжет разворачивается в начале восьмидесятых годов, на территории Белорусской республики. Представитель дорожной службы неожиданно пропадает во время поездки по лесной трассе. По слухам, в этом регионе обитает банда грабителей. Делом начинает заниматься следственный комитет, в частности, представитель управления по имени Михаил. Во время поисков сотрудники правоохранительных органов случайно натыкаются на труп неизвестной девушки. Михаил убежден, что пропажа его коллеги и гибель девушки как-то связаны. Однако его коллега из Минска — талантливый следователь Леонид — не разделяет его мнения...