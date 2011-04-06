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Breaking In 2011 - 2012 season 1

Breaking In season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Breaking In Seasons Season 1
Breaking In
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 20 minutes

Series rating

7.3
Rate 20 votes
7.1 IMDb

"Breaking In" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
6 April 2011
'Tis Better to Have Loved and Flossed
Season 1 Episode 2
13 April 2011
Need for Speed
Season 1 Episode 3
20 April 2011
White on White on White
Season 1 Episode 4
27 April 2011
Take the Movie and Run
Season 1 Episode 5
4 May 2011
Breaking Out
Season 1 Episode 6
11 May 2011
21.0 Jump Street
Season 1 Episode 7
17 May 2011
TV series release schedule
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