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Breaking In 2011 - 2012 season 1
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TV Shows
Breaking In
Seasons
Season 1
Breaking In
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 April 2011
Production year
2011
Number of episodes
7
Runtime
2 hours 20 minutes
Series rating
7.3
Rate
20
votes
7.1
IMDb
"Breaking In" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1
Episode 1
6 April 2011
'Tis Better to Have Loved and Flossed
Season 1
Episode 2
13 April 2011
Need for Speed
Season 1
Episode 3
20 April 2011
White on White on White
Season 1
Episode 4
27 April 2011
Take the Movie and Run
Season 1
Episode 5
4 May 2011
Breaking Out
Season 1
Episode 6
11 May 2011
21.0 Jump Street
Season 1
Episode 7
17 May 2011
TV series release schedule
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