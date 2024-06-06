В 3-м сезоне сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продолжаются приключения удивительных детей-гибридов: мальчика-олененка Гаса и его друзей – наполовину слона, белки, поросенка и волка. После того как генерал Эбботт показывает свое истинное лицо, Гасу приходится защищать гибридов от военной операции по их полному уничтожению. Люди боятся, что они являются не следствием, а причиной вируса, поэтому поддерживают Эбботта. Тем временем Гасу и Джепперду удается узнать кое-что новое о своем происхождении и раннем детстве. Главный герой понимает, что в его жизни был человек, готовый отдать ради него все.