Sweet Tooth 2021 - 2024, season 3

Sweet Tooth 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Sweet Tooth" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продолжаются приключения удивительных детей-гибридов: мальчика-олененка Гаса и его друзей – наполовину слона, белки, поросенка и волка. После того как генерал Эбботт показывает свое истинное лицо, Гасу приходится защищать гибридов от военной операции по их полному уничтожению. Люди боятся, что они являются не следствием, а причиной вируса, поэтому поддерживают Эбботта. Тем временем Гасу и Джепперду удается узнать кое-что новое о своем происхождении и раннем детстве. Главный герой понимает, что в его жизни был человек, готовый отдать ради него все.

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7.7 IMDb

"Sweet Tooth" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Beginning Is Also the End
Season 3 Episode 1
6 June 2024
Thank God I'm a Country Boy
Season 3 Episode 2
6 June 2024
The Pack
Season 3 Episode 3
6 June 2024
Beyond the Sea
Season 3 Episode 4
6 June 2024
The Tail-Tale Heart
Season 3 Episode 5
6 June 2024
Here, There Be Monsters
Season 3 Episode 6
6 June 2024
The Road Ends Here
Season 3 Episode 7
6 June 2024
This Is a Story
Season 3 Episode 8
6 June 2024
