В 1 сезоне сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» практически все население планеты было уничтожено неким вирусом, происхождение которого так и осталось неизвестным. Примерно в это же время на свет начинают появляться странные существа – гибриды людей и разных животных. Маленький Гас – один их них. Он, как и другие его сородичи, был вынужден прятаться всю свою жизнь. Когда его отец оказывается на пороге смерти, мальчик остается совсем один, пока не встречает одиночку Джепарда. Вместе они отправляются путешествовать по руинам Америки, надеясь разобраться в происхождении Гаса, прошлом Джепарда и истоках вируса.