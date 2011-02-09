Mr. Sunshine 2011 - 2012, season 1

Mr. Sunshine 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Mr. Sunshine" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мистер Саншайн» Бен работает менеджером в крупном спортивном «Саншайн-центре». Во главе небольшой офисной команды арены стоит непредсказуемая и вспыльчивая руководительница Кристал. Специалист по связям с общественностью Элис очень нравится Бену, но он не хочет заводить с ней серьезные отношения, ограничиваясь «дружбой с привилегиями». Главный враг Бена – Алонсо – тоже пытается завоевать расположение Элис. Это остроумный и амбициозный спортсмен, мечтающий о славе. Своими личными качествами он составляет полную противоположность главного героя. Но у Бена есть помощник в лице Романа – сына Кристал.

6.7
Rate 20 votes
6.7 IMDb

"Mr. Sunshine" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
9 February 2011
Employee of the Year
Season 1 Episode 2
16 February 2011
Heather's Sister
Season 1 Episode 3
23 February 2011
Hostile Workplace
Season 1 Episode 4
28 February 2011
Crystal on Ice
Season 1 Episode 5
7 March 2011
Lingerie Football
Season 1 Episode 6
14 March 2011
Celebrity Tennis
Season 1 Episode 7
21 March 2011
The Assistant
Season 1 Episode 8
28 March 2011
Ben and Vivian
Season 1 Episode 9
4 April 2011
Self Help
Season 1 Episode 10
1 January 2012
Family Business
Season 1 Episode 11
1 January 2012
Cohen and Donovan
Season 1 Episode 12
1 January 2012
The Best Man
Season 1 Episode 13
1 January 2012
