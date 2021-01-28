Season premiere 28 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Topi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Топи» действие фокусируется на группе молодых людей из российской столицы, которые решают отправиться в монастырь, расположенный в маленькой деревне. Таким образом главные герои пытаются уйти от проблем и начать новый этап в своей жизни. Как ни странно, к поездке друзья отнеслись как к большому и интересному приключению. Поначалу всё действительно выглядело именно так, однако впоследствии изменилось. С тревогой герои осознали, что все то, от чего они сбежали, начинает к ним возвращаться, причем с гигантской скоростью.

Series rating

6.8
Rate 16 votes
6.6 IMDb

"Topi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Введение
Season 1 Episode 1
28 January 2021
Исчезновение
Season 1 Episode 2
28 January 2021
Воскрешение
Season 1 Episode 3
28 January 2021
Исступление
Season 1 Episode 4
4 February 2021
Преображение
Season 1 Episode 5
11 February 2021
Подношение
Season 1 Episode 6
18 February 2021
Искупление
Season 1 Episode 7
25 February 2021
