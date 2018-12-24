Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
1 poster
Kinoafisha
TV Shows
Oranzevaa korova
Oranzevaa korova (2019 - 2019)
Oranzevaa korova
18+
Children's
Production year
2019
Country
Russia
Total seasons
1 season
Episode duration
6 minutes
Streaming service
Кинопоиск
Runtime
3 hours 24 minutes
Cast
Cast
Andrey Leonov
Vladimir Antonik
Lina Ivanova
Larisa Brokhman
Diomid Vinogradov
Aleksandra Politik
Cast and Crew
Series rating
7.8
Rate
11
votes
7.9
IMDb
Seasons
Season 1
2018,
34 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree