Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Oranzevaa korova poster
1 poster
Kinoafisha TV Shows Oranzevaa korova

Oranzevaa korova (2019 - 2019)

Oranzevaa korova 18+
Production year 2019
Country Russia
Total seasons 1 season
Episode duration 6 minutes
Streaming service Кинопоиск
Runtime 3 hours 24 minutes
Cast
Cast
Andrey Leonov
Andrey Leonov
Vladimir Antonik
Vladimir Antonik
Lina Ivanova
Larisa Brokhman
Larisa Brokhman
Diomid Vinogradov
Diomid Vinogradov
Aleksandra Politik
Aleksandra Politik
Cast and Crew

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.9 IMDb
Seasons
Oranzevaa korova - Season 1 Season 1
2018, 34 episodes
 
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more