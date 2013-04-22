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Legendy o Kruge season 1 watch online

Legendy o Kruge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Legendy o Kruge Seasons Season 1
Legendy o Kruge 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

"Legendy o Kruge" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 April 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 April 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 April 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 April 2013
TV series release schedule
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